Milazzo, il CgA dà ragione alla Fondazione Lucifero. Potrà contare sul finanziamento regionale

Il Consiglio di giustizia amministrativa ha dato ragione alla Fondazione Lucifero sulla vicenda relativa ad un finanziamento che la Regione non ha concesso per una errata interpretazione del progetto presentato. L’Ipab, assistita dagli avvocati Giuliano e Giuseppe Saitta, però ha ritenuto che si trattasse di un errore e alla fine, dopo aver superato anche lo scoglio del Tar che si era espresso negativamente, potrà contare su queste risorse, ben due milioni di euro per interventi finalizzati all’efficientamento energetico e alla realizzazione di fonti rinnovabili per l’autoconsumo su edifici pubblici. In particolare l’intendimento era quello di effettuare le opere sugli immobili di proprietà a Capo Milazzo, tra cui anche l’attuale palazzo che ospita gli uffici amministrativi e del Cda. L’assessorato regionale all’Energia dovrà inserire la Fondazione nell’elenco degli interventi finanziabili e dovrà erogare le somme, anche perché, come scrivono nella sentenza, i giudici amministrativi “l’ammissione della domanda della Fondazione nella graduatoria in posizione utile non comporta alcuno stravolgimento della graduatoria stessa posto che lo stanziamento dell’Assessorato basta a “coprire” tutte le richieste di finanziamento ammesse”. La vicenda risale al 2019 quando l’allora Cda presieduto da Enzo Russo presento un progetto per partecipare ad una misura di finanziamento dell’assessorato regionale dell’Energia, riservata a soggetti pubblici aventi sede in Sicilia finalizzata alla riduzione dei consumi di energia primaria e all’utilizzo di fondi energetiche rinnovabili.

