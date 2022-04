Lite in discoteca finisce con un gambizzato, tre arresti ad Avola

La discussione era nata all’interno di una discoteca tra due gruppi di ragazzi, poi era continuata in un parco, finendo con la minaccia delle armi e spari contro chi fuggiva, per fortuna senza conseguenze mortali. Accade ad Avola, e i carabinieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Siracusa, arrestando i responsabili di due tentati omicidi avvenuti presso il Parco Robinson il 13 marzo scorso.

Due tentati omicidi al Parco Robinson

La notte tra il 12 e il 13 marzo un gruppetto di giovani avolesi, per futili motivi, hanno litigato in un locale con i tre arrestati, continuando poi nel parco. Uno degli indagati, uscendo dall’abitacolo della sua vettura, ha puntato una pistola verso l’auto occupata da una delle vittime che si è data alla fuga a piedi verso la spiaggia, riuscendo a evitare i colpi esplosi alle sue spalle. Allora, l’autore degli spari si è avvicinato a un’altra macchina in sosta con all’interno un amico del ragazzo fuggito e, dopo avergli puntato la pistola alla tempia, gli ha sparato a un ginocchio, dileguandosi con i due complici. Il giovane ferito è stato medicato all’ospedale di Avola. I tre sono nel carcere di Noto a disposizione dell’autorità giudiziaria.

