Siracusa, auto pirata investe un anziano e fugge

Un’auto pirata ha investito, questa mattina intorno alle 9 a Siracusa, un anziano pedone, per poi darsi alla fuga. Secondo una prima ricostruzione della Polizia municipale, intervenuta sul posto, il mezzo proveniva da via Ierone per poi impattare contro l’uomo all’incrocio con via Epicarmo, all’altezza di largo Empedocle.

Sul posto anche il 118 per le cure del caso dell’anziano. Sulle sue condizioni di salute non è stata ancora emessa una prognosi dal Pronto soccorso, ma pare che le ferite non siano gravi. Avviate le indagini con il supporto delle immagini di videosorveglianza della zona.

