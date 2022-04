Madre e figlio morti a Favara, si indaga per omicidio-suicidio

La pensionata ottantatreenne è stata uccisa con un colpo di pistola. Poi il figlio, un operatore scolastico di 52 anni, si sarebbe tolto la vita con il revolver che era del padre. Con il passare delle ore, dopo un’intera notte di interrogatori e verifiche, il quadro di quanto è avvenuto ieri sera in un’abitazione di Favara, nell’Agrigentino, sembra essere più chiaro.

Il procuratore facente funzioni di Agrigento, Salvatore Vella, e il pm Chiara Bisso stanno indagando per omicidio-suicidio che sembrerebbe essere maturato in ambito familiare. I carabinieri, per tutta la notte, hanno interrogato diverse persone, soprattutto il figlio e fratello delle due vittime che ha trovato i due cadaveri ed ha lanciato l’allarme.

