Taormina, meticcio maltrattato e denutrito. La polizia metropolitana di Messina denuncia 36enne

La Polizia Metropolitana di Messina, su segnalazione di un'associazione di volontariato della zona ionica messinese, è intervenuta a Taormina per un caso di presunto maltrattamento di animali.

Gli operatori del Corpo hanno ritrovato nel posto indicato un cane di razza meticcia che, sulla base di un primo esame effettuato dal veterinario dell’Asp presente all'intervento, manifestava un'evidente condizione precaria di salute, probabilmente dovuta a denutrizione ed a malattie in atto.

Pertanto, si procedeva a prendere in custodia l’animale, affidandolo ad una associazione specialistica, ed a deferire in stato di libertà, per presunto maltrattamento di animali, un trentaseienne del luogo.

