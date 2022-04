Donna trovata morta a Siracusa, giallo sulle cause del decesso

Il cadavere di una donna è stato rinvenuto in un appartamento in Ortigia, il centro storico di Siracusa. I carabinieri hanno avviato le indagini per svelare le cause del decesso, che, per il momento, restano del tutte ignote. Il medico legale compirà degli accertamenti sulla salma per verificare se sul corpo ci sono lesioni causate da arma da fuoco o da coltello mentre i carabinieri sono impegnati nei controlli nell’appartamento allo scopo di accertare se vi sono segni di effrazione. Sono state interrogate alcune persone, tra parenti e amici della vittima, frattanto la Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta.

