Sono stati sentiti per tutta la notte conoscenti e vicini della donna trovata morta ieri in un appartamento a Ortigia, nel centro storico di Siracusa. La procura ha aperto un’inchiesta e le indagini sono eseguite dai carabinieri, impegnati insieme al medico legale ad accertare le cause del decesso della cinquantenne straniera. Controlli anche nell’appartamento per verificare la presenza di eventuali segni di effrazione.

