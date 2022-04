Marsala, trovato morto il 60enne scomparso alla vigilia di Pasqua

E’ stato trovato senza vita Vito Giacalone, 60 anni, scomparso nel pomeriggio del 16 aprile dopo essersi allontanato dalla propria abitazione. L’uomo era uscito dalla sua casa, in contrada San Michele Rifugio, intorno alle ore 16.30 per raggiungere il Bar "La Dolce Vita". L’ultimo contatto dell’uomo con i familiari è avvenuto intorno alle ore 18, quando ha riferito di sentirsi male, ma non è riuscito a indicare dove si trovasse in quel momento. Come riportato da alcuni familiari nei vari appelli diffusi in rete, l’uomo era a bordo della sua auto. Dopo quell'ultimo contatto, si sono perse completamente le tracce, fino all’epilogo avvenuto nella serata di ieri. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli in merito della vicenda.

© Riproduzione riservata