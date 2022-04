Bimbo si alza di notte e il pit bull lo aggredisce: è grave

Un bambino di tre anni è stato morso al collo e al viso dal suo pitbull. L’episodio è avvenuto a Scicli nella casa in cui il piccolo vive con i genitori. Il bambino è ricoverato, sotto sedazione, nella sala rossa del reparto di Chirurgia dell’ospedale Maggiore di Modica. Non è considerato in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, l’aggressione sarebbe avvenuta di notte, mentre il bambino, dopo essersi svegliato, stava per entrare nella stanza da letto dei genitori. Accertamenti sull'accaduto sono in corso da parte dei carabinieri.

