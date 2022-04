Siti inquinati, ex discariche: primi fondi per le bonifiche in Sicilia

Sono i Comuni di Vittoria (Ragusa) e Mineo (Catania) i due enti vincitori inseriti nella graduatoria definitiva approvata dal Dipartimento Acqua e Rifiuti della Regione Siciliana, nell’ambito del bando relativo alla “Bonifica di aree inquinate secondo le priorità previste dal Piano regionale di bonifica” (Azione 6.2.1 del Po Fesr Sicilia 2014-2020). Per un importo complessivo di 8 milioni e 799 mila euro, i progetti in graduatoria riguardano la messa in sicurezza permanente della discarica dismessa di contrada Pozzo Bollente di Vittoria e gli interventi di “Misp“ (piattaforma usata per lo scambio delle informazioni, arricchimento e correlazione dei dati esterni) della discarica emergenziale di contrada Poggio del Gatto nel comune di Mineo. Un obiettivo centrato che potrà mettere in moto i progetti di bonifica ambientale.

Il bando con una dotazione finanziaria complessiva di 16,6 milioni di euro ha l’obiettivo di mettere in sicurezza le vecchie discariche dismesse e le aree a rischio che per decenni hanno rappresentato uno scempio ambientale, oltre che un pericolo per la salute dei cittadini. La graduatoria definitiva approvata dal Dipartimento Acqua e Rifiuti è relativa alla prima delle due “finestre”. Restano quindi ancora disponibili, almeno sulla carta, altri 8 milioni di euro e quindi una opportunità per diversi comuni anche del messinese.

