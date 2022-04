Coronavirus Sicilia, quasi 5mila casi. Sono 14 le vittime

Sono 4.944 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 27.936 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 5.076. Il tasso di positività sale a 17,7% mentre ieri era al 17,3%. L’isola è oggi al settimo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 117.274 con un decremento di 2.762 casi. I guariti sono 8.207 mentre le vittime sono 14 portano il totale dei decessi a 10.479. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 876, quattordici in meno rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 49, uno in più rispetto a ieri. A livello provinciale si registrano a Palermo 1.028 casi, Catania 1.176, Messina 1.012, Siracusa 554, Trapani 440, Ragusa 332, Caltanissetta 291, Agrigento 514, Enna 112.

© Riproduzione riservata