Agrigento: 25enne muore annegato nel tentativo di raggiungere a nuoto un isolotto

E’ stato recuperato in nottata il corpo senza vita di Raimondo Di Malta, 25enne di Agrigento, disperso in mare da diverse ore. Nel pomeriggio di ieri, a Punta bianca, tre giovani si sono allontanati dalla spiaggia a nuoto cerando di raggiungere l’isolotto 'Padeddra, quando hanno deciso di ritornare sulla costa uno di loro in serie difficoltà è sparito fra le onde. Gli altri due amici hanno lanciato l’allarme e in tarda serata sono stati attivati i soccorsi: tre unità navali della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, le squadre dei vigili del fuoco ed un elicottero. Il corpo senza vita di Di Malta è stato recuperato al largo della costa dalla Guardia di Finanza.

