Arrestato dai carabinieri della Stazione Palermo Villagrazia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 39enne, palermitano, nella cui casa di Bonagia sono stati trovati 5 chili di hashish e marijuana. La droga avrebbe fruttato fino a 30 mila euro. L’arrestato, su disposizione del pubblico ministero, è stato condotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida. Il provvedimento è stato convalidato dal gip di Palermo.

