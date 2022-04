Droga: spaccio e rapine a Gela, 13 misure cautelari

Blitz antidroga dei carabinieri a Gela. Tredici le misure cautelari eseguite dai militari del Reparto Territoriale su richiesta del gip per spaccio, rapina a mano armata e tentato furto in abitazione: cinque in carcere, quattro ai domiciliari e altrettanti obblighi di dimora. Documentati tra maggio e ottobre 2020 oltre 200 episodi di spaccio di cocaina, marijuana e hashish, nei pressi della stazione ferroviaria di Gela. Tra i destinatari della misura cautelare figurerebbero anche i due giovani rapinatori che armati di pistola entrarono in azione a Gela il 29 maggio 2020 nella tabaccheria della stazione, facendo razzia dell’incasso e di Gratta e vinci; nonché i due autori di un tentativo di furto in abitazione, ancora a Gela, nel rione Albani Roccella, il 17 luglio, durante il funerale di uno dei proprietari.

© Riproduzione riservata