Siracusa: subiva violenze da 5 anni, anche in gravidanza. Arrestato l'ex

Aveva mandato più volte in ospedale la convivente per delle violenze domestiche, i carabinieri della Stazione di Siracusa Principale lo hanno arrestato, su ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari. Si tratta di un pregiudicato srilankese di 33 anni. Le indagini sono partite dalla denuncia della donna che da ben 5 anni sopportava violenze fisiche e morali di ogni genere.

La vittima era finita più volte in ospedale a seguito dei pestaggi, ma aveva sempre giustificato le lesioni come accidentali o da caduta. I maltrattamenti sono proseguiti anche durante il periodo di gravidanza della donna e l’arrestato, secondo le testimonianze della vittima e dei vicini, ha aggredito la convivente anche alla presenza della figlia appena nata. I carabinieri, a seguito dei preliminari accertamenti, hanno avviato le procedure previste dal cosiddetto "codice rosso" ed in tempi rapidissimi la Procura della Repubblica di Siracusa ha emesso il provvedimento cautelare nei confronti dell’uomo.

© Riproduzione riservata