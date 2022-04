Coronavirus in Sicilia, 3.111 nuovi casi. Altre 19 vittime

I DATI

Il tasso di positività sale al 14,5%. I ricoverati sono 858, sedici in meno rispetto a ieri, e in calo anche le terapie intensive: sono 46, due in meno