Roghi di rifiuti nella notte a Palermo, cassonetti date alle fiamme

Cumuli di rifiuti ammassati fuori dai cassonetti sono stati dati alle fiamme la notte scorsa a Palermo. I vigili del fuoco sono intervenuti più volte nella zona di Borgo Nuovo: in via Castellana, in via Bronte. In fiamme spazzatura anche nella zona di via Uditore e in via Messina Marine. Al momento la discarica di Bellolampo è satura e i rifiuti sono accumulati anche nei piazzali dove ci sono 170 mila tonnellate di spazzatura che deve essere smaltita. L'amministratore Girolamo Caruso ha fatto sapere che, se non dovessero arrivare provvedimenti urgenti, da martedì sospenderà la raccolta.

