Bagheria, sfondano vetrina e rubano la cassa del negozio

Hanno preso a mazzate la vetrina di un negozio per poi entrare e rubare la cassa. E’ successo a Bagheria nel centrale corso Umberto. Le indagini sono condotte dagli agenti del commissariato che hanno acquisito le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza dell’attività commerciale e dalle telecamere installate in zona, anche quelle collegate la centrale della polizia municipale. Dalle prime informazioni sembrerebbe che le telecamere abbiano inquadrato un uomo, forse in compagnia di un complice, che approfittando del buio avrebbe mandato in frantumi il vetro accedendo nel negozio e portando via il registratore di cassa, ritrovato vuoto in una strada vicina.

