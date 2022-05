Sette chili di droga sequestrati a Casteldaccia: in manette 2 uomini e una donna

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Bagheria hanno arrestato due uomini di 27 e 23 anni e una donna di 28 anni, tutti residenti a Casteldaccia, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. In particolare i due uomini, mentre viaggiavano a bordo di una Lancia Y, non si sarebbero fermati all’alt di una pattuglia di carabinieri impegnata in un normale posto di controllo della circolazione stradale. I militari si sarebbero, quindi, messi all’inseguimento tra le vie del paese.

I due giovani ad un certo punto avrebbero cercato di fuggire a piedi in due direzioni diverse. Il 27enne ha trovato rifugio a casa della donna, dove i militari hanno trovato oltre sette chili di sostanza stupefacente, nascosta nell’abitazione. In particolare la perquisizione, estesa anche alla casa dell’uomo, ha portato al sequestro complessivo di circa 4.5 chili di marijuana, di 2 chili di hashish e di quasi 650 grammi di cocaina. Nel domicilio del 27enne sono anche stati trovati gli strumenti per la pesatura e il confezionamento della sostanza, per vendere la droga al dettaglio. In casa c'erano circa ottomila euro in contanti e diverse catenine in oro.

Gli arresti sono stati convalidati dal gip di Termini Imerese. La droga sequestrata è stata portata per essere analizzata dal laboratorio analisi sostanze stupefacenti del nucleo investigativo dei carabinieri di Palermo.

