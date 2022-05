Gratteri, operaio 58enne muore mentre ripara una condotta idrica

Un uomo di 58 anni, Giuseppe Lucido, residente a Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo, è morto mentre stava effettuando dei lavori di manutenzione su una condotta idrica insieme a un’altra persona nel terreno di un 72enne in contrada Carbone a Gratteri.

La Procura di Termini Imerese ha aperto un’inchiesta, due le persone indagate per omicidio colposo. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Il pm ha disposto l’autopsia. La salma dell’operaio è stata trasferita all’Istituto di medicina legale del Policlinico.

Secondo una prima ricostruzione il proprietario del terreno, un pensionato palermitano di 72 anni, avrebbe incaricato alcuni operai di riparare una pompa idraulica. All’appuntamento si sarebbero presentati un operaio di 45 anni, residente a Campofelice di Roccella, e Giuseppe Lucido che, mentre avevano iniziato a lavorare sulla pompa dell’acqua, avrebbe accusato un malore e si sarebbe accasciato per terra. Nonostante la richiesta lanciata al 118 e l’intervento dei sanitari, per l’uomo non c'è stato nulla da fare.

© Riproduzione riservata