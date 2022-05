Ancora movida violenta a Palermo dove, in piazza San Domenico, la scorsa notte, è rimasto ferito il titolare di un pub. La vittima è un cittadino di nazionalità tunisina di 40 anni, mentre la polizia concentra le indagini su tre clienti francesi ritenuti coinvolti nella rissa, degenerata con calci, pugni, spintoni e colpi di bottiglia. Il 403nne, non in pericolo di vita, è stato soccorso e trasportato all’ospedale Civico di Palermo.

