Bulli in moto travolgono ragazzo in monopattino: identificati due minori a Catania - VIDEO

Un plauso ai carabinieri di Catania «per la tempestiva e brillante operazione» è rivolto in una nota dal Codacons dopo l’identificazione e denuncia per lesioni aggravate a carico di due minorenni per aver spinto a terra nei giorni scorsi un giovane in monopattino. L'associazione inoltre chiede al Ministero dell’Interno «un maggior impiego di mezzi e forze dell’ordine sul territorio" augurandosi «che presto vengano individuati e puniti gli altri componenti della baby gang».

Allo stesso tempo il Codacons accoglie l’appello lanciato dal prefetto di Catania Maria Carmela Librizzi, che nel corso di una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha chiesto una «sinergia di azioni di altre componenti (psicologi, sociologi, associazioni di volontariato) in grado di intercettare il disagio dei ragazzi», e mette a disposizione i propri esperti per «arginare il fenomeno ed agire attivamente ed in sinergia sul disagio sociale giovanile, l’emarginazione ed il degrado urbano».

