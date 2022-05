Auto fuori strada a Corleone: morti due ragazzi e altri due feriti

Incidente stradale a Corleone, in provincia di Palermo. Il bilancio è pesantissimo. Una Fiat Punto con a bordo quattro ragazzi è uscita di strada sulla statale 118.

Nell’impatto due giovani sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo e sono morti. Sono una ragazza di 18 anni e un ragazzo di 16. Gli altri due passeggeri di 19 anni e 17 anni si trovano ricoverati in ospedale trasportati in codice rosso dai sanitari del 118: il primo all’ospedale Bianchi, il secondo all’ospedale Civico. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Corleone.

Alla guida dell’auto potrebbe esserci stato il sedicenne morto nello schianto, che non aveva la patente e avrebbe preso la vettura del padre di nascosto. E’ una delle indiscrezioni raccolte tra gli amici dei dei ragazzi anche se gli investigatori non confermano ancora la versione e stanno

lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Una delle due vittime è Rosario Leto, 16 anni (l'altra è la 18enne Giulia Sorrentino) che, dicono gli amici distrutti dal dolore, aveva una passione sfrenata per le macchine. Non è ancora chiaro se fosse lui alla guida, ma gli investigatori hanno già sentito i genitori, mentre non sono ancora stati ascoltati il 19enne e il 17enne che sono rimasti feriti e che sono ricoverati agli ospedali Bianchi e al Civico. Secondo gli

ultimi bollettini sanitari le loro condizioni starebbero migliorando ed entrambi sarebbero fuori pericolo.

I quattro in auto avrebbero percorso la statale 118 verso Prizzi, per poi fare ritorno. Ma in paese non sono mai arrivati. In un tratto rettilineo della statale sono andati dritti nel burrone. Non ci sarebbero segni di frenata. Chi era alla guida avrebbe perso il controllo.

Il sindaco Nicolosi: proclamato il lutto cittadino

«La nostra comunità è in lacrime per il tragico incidente stradale che ha strappato alla vita due giovani corleonesi nel fiore degli anni. L’amministrazione comunale esprime il proprio cordoglio e si stringe, in questo momento di grande dolore, alle famiglie dei due giovani». Lo

dice il sindaco di Corleone, Nicolò Nicolosi, che interpretando il comune sentimento della cittadinanza, in segno di rispetto e di partecipazione al dolore delle famiglie, ha proclamato per il giorno dei funerali dei due ragazzi morti la scorsa notte il lutto cittadino e l’esposizione delle bandiere del Comune a mezz'asta.

