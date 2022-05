Droga e spaccio: 29enne arrestato a Catania al rientro dalla Spagna

Arrestato al rientro dalla Spagna uno degli indagati nell’operazione «Indomitus» dei carabinieri della Compagnia di Ragusa, destinatario dell’ordinanza per la custodia cautelare in carcere emessa lunedì. Il 29enne ragusano è stato arrestato all’aeroporto di Catania Fontanarossa. Si trovava infatti in Spagna per un breve periodo di vacanza e al suo arrivo è stato condotto nel carcere di via G. Di Vittorio. Anche lui deve rispondere di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, oltre che dell’aver goduto senza averne diritto del reddito di cittadinanza, truffando lo Stato per una cifra stimata in più di 14 mila euro. Per l’ultimo indagato, residente in Spagna e tutt'ora non reperibile sul territorio nazionale, la procura di Ragusa sta valutando il mandato d’arresto europeo.

