Camper in bilico su un burrone nella notte, intera famiglia salvata ad Alia

Soccorsa dei vigili del fuoco la scorsa notte ad Alia, nel Palermitano, un’intera famiglia che ha rischiato di cadere in un burrone dopo essere uscita fuori strada con il camper sul quale viaggiava è stato necessario l'intervento degli speleologi dei pompieri. Sul mezzo viaggiava una coppia di coniugi e il figlio di un anno. Il camper è andato fuori strada nella zona di Monte della Gurfa, area montuosa difficilmente accessibile, rimanendo in bilico. Sono intervenuti i volontari di Alia e gli specialisti del nucleo Saf speleo alpino fluviali che hanno rimesso il camper in strada.

© Riproduzione riservata