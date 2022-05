Corruzione e circonvenzione d'incapace, indagati un prete e 2 consiglieri a Gela

Corruzione, riciclaggio falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale, circonvenzione di incapace, truffa e appropriazione indebita. Eseguita in provincia di Caltanissetta un’ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti di quattro persone: una agli arresti domiciliari gli altri tre destinatari del divieto di esercitare per un anno uffici direttivi in imprese o società e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in merito all’affidamento della gestione della struttura pubblica a una società privata. L’indagine è stata condotta dai carabinieri coordinati dalla procura di Gela.

I nomi degli indagati

Tra gli indagati nell’operazione denominata «Avaritia», don Giovanni Tandurella, parroco della cattedrale di Piazza Armerina ed ex presidente dell’Ipab Antonietta Aldisio. Coinvolti anche due consiglieri comunali di Gela. Alle 11.30 conferenza stampa in procura a Gela.

