Coronavirus in Sicilia, oltre 2 mila nuovi casi e 20 vittime. Diminuiscono i ricoveri

Sono 2.063 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia a fronte di 18.081 tamponi: ieri i nuovi positivi erano 1.847. Il tasso di positività sale all'11,4%, ieri era al 10.4%. La Sicilia è al quarto posto per contagi, manca il dato dell’Emilia Romagna. Le vittime sono 20 e portano il totale dei decessi a 10.904, mentre i guariti sono 6.715.

Gli attuali positivi sono 76.342 con una diminuzione di 4.124 casi. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 579, 25 in meno rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 24, tre in meno.

A livello provinciale si registrano a Catania 713 casi, Palermo 651, Siracusa 291, Messina 247, Agrigento 175, Caltanissetta 168, Trapani 160, Ragusa 159, Enna 47.

