Lampedusa, 21 migranti sbarcati stamattina. Ieri sera i 110 scampati al naufragio

Ventuno migranti - originari di Guinea e Costa d’Avorio - sono riusciti a sbarcare, stamattina, direttamente sull'arenile dell’isola dei conigli di Lampedusa (Ag). Nel gruppo, che ha utilizzato un’imbarcazione di legno di 6 metri, anche 3 donne e 2 minori.

Ieri sera tardi, alla banchina commerciale dell’isola, sono stati fatti sbarcare invece i 110 migranti - provenienti da Senegal, Mali e Bangladesh - che erano stati soccorsi, dopo che il natante sul quale viaggiavano si è capovolto, dalla nave Astral. A lanciare l'allarme, martedì sera, fu il veliero di Open Arms che aveva appunto ricevuto l’indicazione del barcone in pericolo.

Erano stati immortalati mentre molti di loro erano appesi alla barca ribaltatasi. Numerosi erano finiti in acqua. A recuperarli tre scialuppe del team della ong spagnola. «Dopo quasi 24 ore in una situazione estrema in acque internazionali - afferma la Open Arms - e dopo il silenzio delle autorità competenti, mentre infuriava un temporale, siamo riusciti a fare sbarcare 110 persone a Lampedusa»

All’hotspot di contrada Imbriacola, dove anche i nuovi arrivati sono stati portati, vi sono attualmente 1.123 ospiti. Per domani è previsto l’arrivo e l’attracco di una nave quarantena e la polizia dovrebbe riuscire a trasferire a bordo un gran numero di persone.

