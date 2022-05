Tentano di fare deragliare treno nel Catanese, 6 minori indagati

Utilizzando pietre di grosse dimensioni, cartelloni stradali o rastrelliere di ferro per biciclette hanno tentato di fare deragliare un treno. E’ stato l’intervento di un capotreno a evitare il peggio. Sei minorenni, tra i quali quattro infra quattordicenni, tutti di Grammichele e della stessa scuola media, sono stati denunciati dai carabinieri al tribunale per i minorenni di Catania. Sono gravemente indiziati di danneggiamento e attentato alla sicurezza dei trasporti. L’indagine è stata avviata a seguito della denuncia presentata da un capotecnico delle Ferrovie dello Stato per i fatti della sera del 18 maggio.

