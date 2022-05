Incendio al porto di Siracusa, affonda uno yacht: un ferito

Un incendio è scoppiato nella tarda serata di ieri in uno yacht ormeggiato al Porto grande di Siracusa. Un marinaio di un circolo nautico che ha provato ad arginare il rogo è rimasto intossicato ed è stato soccorso dal personale del 118. Le motovedette della Capitaneria di Porto hanno provveduto, dopo oltre 2 ore, a spegnere l’incendio, sulle cui cause sono in corso le indagini delle forze dell’ordine.

Non ci sono altre persone ferite mentre l’imbarcazione è affondata e la Capitaneria di Porto ha diffidato il proprietario al recupero del relitto. Contestualmente, sono state sistemate delle panne galleggianti attorno all’area della barca al fine di contrastare l’eventuale fuoriuscita di idrocarburi in mare.

© Riproduzione riservata