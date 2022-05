Palermo, bimba di tre anni investita da un'auto: è ricoverata in ospedale

Una bimba di 3 anni di Monreale è stata investita ieri sera in via Barcarello a Sferracavallo, quartiere di Palermo, da un’auto guidata da un giovane. La bambina stava passeggiando con i genitori quanto è stata colpita da una Volkswagen Polo, per cause in corso di accertamento. Sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia municipale. La piccola è stata soccorsa e trasportata all’ospedale dei Bambini. La prognosi è riservata. L’auto è stata sequestrata

