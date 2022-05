Catania, la testimonianza: «Passeggiavo con il cane e ho sentito i lamenti di un neonato»

Germano, il neonato abbandonato in via Rametta a Catania, salvato dai carabinieri, è stato scoperto da una donna che stava portando il suo cane in una clinica veterinaria a due passi dal vecchio ospedale “Ferrarotto”. La signora ha udito i lamenti di un neonato, si è avvicinata ad un vecchio muro diroccato e dietro ha scorto una cesta con dentro il bimbo sporco di sangue che aveva ancora il cordone ombelicale chiuso con una molletta da bucato. Poi, la corsa in ospedale al Garibaldi di Nesima e la gara di solidarietà nei confronti del neonato che medici e infermieri hanno chiamato Germano, dal nome del Santo che si celebra il 28 maggio, giorno del suo ritrovamento.

Ieri è stato il giorno della dichiarazione di stato di nascita da parte dell’ufficiale di stato civile che assegnerà al neonato il nome, che come detto, sarà quello di Germano e il cognome. Questo atto sarà propedeutico al tribunale dei minori per far partire l’iter per l’adozione che sarà preceduta, così come prevede la legge, da un anno di affidamento e questo inizierà nel momento in cui i giudici minorili accerteranno come è avvenuto l’abbandono e se sia possibile rintracciare i genitori. Sulla vicenda dell’abbandono la procuratrice presso il tribunale dei minori Carla Santocono dice: «La legge consente l’assoluto diritto all’anonimato alla partoriente di potere far nascere in assoluta sicurezza il bambino. Averlo abbandonato dietro un muretto, mettendo a rischio la vita del neonato, dimostra un effettivo stato di disagio. E anche uno stato di arretratezza di cui i servizi sociali dovranno certamente occuparsi».

I carabinieri del comando provinciale di Catania guidati dal colonello Piercarmine Sica stanno continuando ad indagare su chi potrebbe aver deciso di abbandonare Germano, la sua mamma, magari con l’aiuto di qualcuno. Al vaglio degli investigatori una serie di telecamere che inquadrano parte di via Rametta nel punto in cui sabato è stato ritrovato il neonato.

Il neonato è ricoverato nell’Unità operativa complessa di Neonatologia dell’ospedale Garibaldi Nesima. le sue condizioni non destano preoccupazioni. «Dalla visita obiettiva l piccolo non mostra alcun problema: ha un buon peso, si sta alimentando. E anche i primi esami ci dicono che tutto è andato bene. Ovviamente faremo accertamenti più approfonditi. Se non avesse dietro la sua storia personale saremmo portati a pensare che è il neonato di un parto come tanti altri», ha spiegato subito dopo il ricovero la dottoressa Gabriella Tina, primaria. Secondo la dottoressa il neonato sarebbe venuto al mondo poco prima del ritrovamento.

«Il tempo è fondamentale - sottolinea - perché l’affettività è importante come le cure e l’alimentazione». Confessa che «nell’attesa il reparto e il mondo di volontariato e assistenza che ruota attorno alla Neonatologia ce lo stiamo coccolando» e che, senza entrare nel merito, è «già iniziata la gara di solidarietà». E aggiunge: «Oggi è possibile partorire in sicurezza e in assoluto anonimato in ospedale. Eppure c’è ancora paura. È tutto molto complicato. Quindi meglio non giudicare, riservando tutte le attenzioni possibili al neonato».

