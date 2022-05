Uomo gambizzato a Siracusa, fermato un 40enne. S'indaga sul movente passionale

I carabinieri hanno fermato un 40enne siracusano, Leonardo Adamo, accusato di essere l’autore dell’agguato avvenuto ieri mattina a Siracusa a colpi di pistola ai danni di un 36enne, ferito ad una gamba. Si trova ai domiciliari l’indagato come disposto dal pm di Siracusa, Gaetano Bono, al termine dell’interrogatorio dell’uomo tenutosi nella caserma del comando provinciale di Siracusa.

Secondo quanto svelato dal 40enne, nel corso della sua deposizione, i due protagonisti di questa vicenda hanno avuto una colluttazione in prossimità dell’istituto Nino Martoglio, in via Caracciolo, nel rione di Santa Panagia, per via dell’amore per una stessa donna, stando ad una prima ricostruzione. Dopo la lite, il 40enne avrebbe sparato contro il rivale, che era già salito in sella ad uno scooter, centrandolo, non in modo grave, ad una gamba. I carabinieri si sono messi alla ricerca dell’autore dell’agguato e, secondo la tesi della difesa, Leonardo si è costituito, collaborando anche al ritrovamento dell’arma.

© Riproduzione riservata