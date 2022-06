Mafia, confisca definitiva all'imprenditore edile reggente del mandamento di Bagheria

Confisca definitiva di 1,5 milioni nei confronti dell’imprenditore edile di Bagheria Giuseppe Scaduto. I carabinieri avevano eseguito il provvedimento nel 2018. L'uomo è stato reggente del mandamento mafioso di Bagheria (PA) e arrestato nell’ambito dell’operazione denominata "Perseo".

In passato è stato condannato anche per ricettazione, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti ed altro. Nel 2012 è stato condannato a 10 anni di reclusione per associazione mafiosa ed estorsione. Nell’ottobre del 2017 veniva nuovamente arrestato per estorsione aggravata in concorso e per tale reato nel 2019 è stato condannato dalla Corte di Appello di Palermo a 10 anni di reclusione. Nel settembre 2021, mentre scontava la pena, è stato raggiunto da ulteriore provvedimento di custodia cautelare per associazione mafiosa, estorsione e rapina aggravata.

Il provvedimento ha riguardato società 2 appezzamenti di terreno a Palermo; 3 abitazioni a Bagheria 2 fabbricati rurali a Palermo; 3 magazzini a Bagheria e 10 rapporti bancari.

