Palermo, attacco hacker al sistema informatico del Comune

Nelle prime ore del mattino è stato rilevato un attacco hacker sul sistema informatico del Comune di Palermo. Al momento, si legge in una nota, il sistema è stato cautelativamente spento e isolato dalla rete. Sono in corso attività per valutare natura e conseguenze dell’incidente. I servizi sono attualmente indisponibili e potrebbero verificarsi disagi nei prossimi giorni di cui ci scusiamo anticipatamente. La SISPI ha già costituito un team tecnico per gestire l’evento e sono state messe in campo le misure necessarie a porre rimedio a possibili violazioni dei dati personali e si sta provvedendo alle comunicazioni nei confronti delle Autorità competenti. Con successive comunicazioni verranno resi noti eventuali aggiornamenti.

© Riproduzione riservata