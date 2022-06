Coronavirus, oggi in Sicilia 678 nuovi casi e 5 decessi

Sono 678 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 8.654 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 1.910. Il tasso di positività è poco al di sopra del 7,8 %, ieri era al 12,6%.La Sicilia è ormai stabilmente al quarto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 58.980 con una diminuzione di 209 casi. I guariti sono 1.146 mentre le vittime sono 5 e portano il totale dei decessi a 10.973. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 543, 18 in più di ieri, in terapia intensiva sono 25, esattamente come il giorno prima. A livello provinciale si registrano a Palermo 295 casi, Catania 279, Messina 387, Siracusa 58, Trapani 80, Ragusa 74, Caltanissetta 50, Agrigento 53, Enna 15. La regione Sicilia comunica che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati oggi sono stati scorporati 264 relativi a giorni precedenti al 02 giugno e che i decessi riportati oggi si riferiscono ai seguenti giorni: 1 al 03 giugno, 1 al 02 giugno e 3 al primo giugno.

© Riproduzione riservata