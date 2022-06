Bimbi uccisi a Vittoria nel 2019, scarcerato Rosario Greco. I genitori: "È uno schifo"

"Siamo distrutti, ma che giustizia è questa? E’ uno schifo. Si chiama ingiustizia, non giustizia. A meno di un mese dai tre anni dalla morte di Alessio e Simone, chi li ha investiti quella notte riducendoli a poltiglia, è fuori dal carcere. Solo noi, noi genitori, abbiamo l’ergastolo".

A denunciare all’AGI, con parole piene di rabbia, sono Alessandro e Tony D’Antonio, genitori dei piccoli Alessio e Simone, uccisi l’11 luglio del 2019 a Vittoria (Ragusa). Quella sera i due bambini erano seduti sullo scalino della porta di casa quando, una macchina a tutta velocità, li travolse. La macchina era guidata da Rosario Greco, figlio del boss Emanuele e gli altri tre passeggeri (fra cui un altro figlio di boss, Angelo Ventura) scapparono.

La Corte di Cassazione, lo scorso marzo, ha annullato con rinvio la sentenza d’appello di condanna a 9 anni di reclusione per Rosario Greco. Il processo è da rifare, ma intanto Greco è stato posto ai domiciliari, uscendo così dal carcere.

«E' incredibile. Siamo senza parole - commentano amaramente i D’Antonio - . Ci siamo affidati alla giustizia, non possiamo pensare che a meno di tre anni dalla strage che ci tolse i nostri figli, oggi questo delinquente sia fuori dalla galera. Non ci possiamo pensare. E’ questa la giustizia che lo Stato italiano riconosce a noi genitori? Tre anni di carcere per aver trucidato due bambini? Chiediamo una mobilitazione civile, chiediamo ai giudici di non negarci quella giustizia in cui credevamo perchè - concludono -, altrimenti, solo la nostra condanna sarà a vita».

Salvini: "Fare giustizia, intervenga Mattarella"

«Una vergogna, una schifezza. Giustizia per Alessio e Simone, la vita di due bimbi vale». Il segretario della Lega, Matteo Salvini, commenta così su Facebook la notizia della scarcerazione di Rosario Greco accusato di aver investito con la sua auto, l’11 luglio del 2019, i due cuginetti di Vittoria, Alessio e Simone D’Antonio. «Mi auguro vivamente che il Presidente Mattarella intervenga», aggiunge Salvini.

