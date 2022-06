Siracusa, rubava energia per alimentare una piantagione di droga in casa

Una piantagione di droga e armi nella sua abitazione, servita da energia elettrica rubata. I carabinieri a Siracusa hanno scoperto tutto questo in una perquisizione domiciliare a un pregiudicato. Cinque piante di marijuana crescevano in una serra alimentata con elettricità proveniente da un traliccio dell’alta tensione, cui l’uomo si era allacciato abusivamente, con elevato pericolo di cortocircuito e incendio. Trovato e sequestrato anche un fucile calibro 12 con oltre 100 cartucce, detenuto illegalmente. In una stanza c'era pure una voliera con due poiane, volatili di specie protetta e pertanto sequestrati e affidati alla Lipu di Siracusa che ha provveduto al trasferimento degli animali nel Centro di recupero fauna selvatica di Messina. L’uomo ora è ai domiciliari e non ha dato spiegazioni sulla provenienza dell’arma e degli uccelli.

