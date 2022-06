Coronavirus in Sicilia, oltre 2000 casi e 21 vittime

Sono 2.081 (843 in meno di ieri) i nuovi positivi in Sicilia, su un totale di 15.950 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 19.351). E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino del Ministero della Salute sull'emergenza Covid. Sono 21 i deceduti, con il totale delle persone morte per Coronavirus in Sicilia da inizio pandemia che supera quota 11mila, attestandosi a 11.020. Le persone ricoverate sono 550, 4 più di ieri, dei quali 25 in terapia intensiva, uno in meno di ieri. L’incidenza dal 15,11% passa al 13,04%.

© Riproduzione riservata