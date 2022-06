Coronavirus Sicilia, tornano a crescere i ricoveri: oggi 19 vittime

Sono 2.734 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia, su un totale di 17.951 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sulla pandemia emesso dal Ministero della Salute. L’incidenza si attesta al 15,23%.

Le persone decedute sono 19 (anche se molte di queste sono relative ai giorni precedenti), con il totale delle vittime da inizio pandemia che tocca quota 11.091. Tornano a crescere i ricoveri, sia in degenza ordinaria dove sono 586 (+13 rispetto a ieri), che in terapia intensiva, dove ci sono 26 pazienti, uno in più rispetto a 24 ore fa.

A livello provinciale si registrano a Palermo 957 casi, Catania 892, Messina 579, Siracusa 335, Trapani 229, Ragusa 273, Caltanissetta 127, Agrigento 205, Enna 64.

