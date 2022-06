Catania, finisce la latitanza di Antonina Musumeci. Dovrà scontare 11 anni

La Polizia di Stato ha tratto in arresto Antonina Musumeci (cl.1965), pregiudicata, ricercata, destinataria di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 29.04.2022 dalla Procura Generale presso la Corte D’Appello di Catania, dovendo espiare la pena di anni undici di reclusione per il reato di associazione a delinquere finalizza al traffico illecito di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marjuana.

Il provvedimento restrittivo definitivo è stato irrogato ad esito del processo scaturito dalle indagini, coordinate dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia ed eseguite dalla Squadra Mobile di Catania, nei confronti della compagine criminale dei “Cappello-Bonaccorsi” organizzata e promossa da Andrea Cambria (cl. 1963), il quale, in data 17 marzo 2016, era stato tratto in arresto nell’ambito dell’operazione di P.G. denominata “Family”.

All’indomani della sentenza definitiva di condanna a suo carico, la Musumeci faceva perdere le proprie tracce, rendendosi irreperibile. Le successive investigazioni, svolte dalla Sezione Criminalità Organizzata – Squadra Catturandi – della Squadra Mobile di Catania su delega della locale Procura Generale, supportate da servizi tecnici e di localizzazione, hanno consentito di individuare e catturare la suddetta in data 9 giugno 2022 nel rione San Cristoforo, all’interno dell’abitazione di un familiare.

Pertanto, espletate le formalità di rito, la donna, tratta in arresto, è stata tradotta presso la Casa Circondariale “Pagliarelli” di Palermo per ivi essere trattenuta a disposizione della competente A.G.

