Si camuffa per visitare un familiare ricoverato: arrestato latitante a Palermo

La Polizia ha rintracciato un 27enne palermitano che era ricercato dallo scorso 4 febbraio. Nei suoi confronti era stato emesso un provvedimento di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione da parte del Tribunale di Palermo, dovendo scontare una pena di due anni e 4 mesi per il furto aggravato.

L'uomo è stato scovato presso un nosocomio cittadino dove si era recato per far visita ad un congiunto ricoverato che gli agenti tenevano d’occhio, ritenendo plausibile un incontro tra i due. A vuoto erano infatti andati appostamenti e riscontri effettuati negli scorsi mesi dagli agenti nei luoghi di principale interesse e frequentazione del malvivente, il quartiere di Ballarò. I poliziotti sono così riusciti ad individuare l’uomo non su strada ma in una corsia ospedaliera e quando lo hanno intercettato, benché avesse adottato l’accorgimento di travisare il volto con casco e mascherina, lo hanno subito riconosciuto e condotto in Commissariato ove gli è stato notificato il provvedimento restrittivo.

