Coronavirus in Sicilia, 168 nuovi positivi e 8 vittime

Sono 168 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia, a fronte di 2.697 tamponi effettuati, su un totale di 13.353.662 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 8 decessi, che portano il totale delle vittime, sull'isola, a 11.114. Il tasso di positività scende al 6,2%, il giorno precedente era al 17,2%.

È quanto si legge nel bollettino di oggi del Ministero della Salute e della Protezione Civile. Il numero degli attualmente positivi in Sicilia è di 47.806.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 587, 2 in più rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 22, uno in più rispetto al giorno prima. In isolamento domiciliare ci sono 47.219 pazienti. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza ad oggi sono 1.177.649. .

A livello provinciale si registrano a Palermo 53 casi, Catania 38, Trapani 24, Agrigento 15, Messina 12, Siracusa 12, Ragusa 6, Caltanissetta 5 ed Enna 3.

