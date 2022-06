Allarme in Sicilia per caldo e rischio incendi. A Palermo allerta rossa

La Protezione civile regionale della Sicilia ha diffuso un avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido dalla mezzanotte del 27 giugno per le successive 24 ore, in tutta la regione. Il robusto anticiclone di origine Nordafricana presente sul Mediterraneo centrale, indurrà un ulteriore aumento delle temperature che registreranno valori massimi elevati o molto elevati, specie al Centro-Sud. La ventilazione, seppur di debole o moderata intensità, si disporrà dai quadranti meridionali, con locali rinforzi sulle due Isole maggiori e lungo i settori costieri centro-settentrionali. Per la provincia di Palermo è prevista allerta rossa.

