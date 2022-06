Lipari, Maria Grazia Cucinotta a Musumeci: "Bisogna salvare l'ospedale delle Eolie"

Anche Maria Grazia Cucinotta è in prima linea per «salvare» l’ospedale delle Eolie. «Condivido - dice - con i 15.000 cittadini delle Isole Eolie l’esigenza di garantire il diritto alla salute e alla sacratalità della vita assicurando un adeguato servizio sanitario e il buon funzionamento dell’ospedale di Lipari».

L'attrice messinese si è rivolta in particolare al presidente della Regione Nello Musumeci e all’assessore regionale della sanità Ruggero Razza «Mi rivolgo a voi - ha detto - perché possiate assicurare insieme a tutte le forze politiche e governative il diritto alla salute di tutti i cittadini e di tutti i turisti del nostro meraviglioso arcipelago». «Lasciare aperto un ospedale - ha concluso - e non fornire personale specializzato e strumentazione necessaria è una mancanza di rispetto per la vita».

© Riproduzione riservata