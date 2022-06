Trapani, accoltella l'amico dopo una lite. Stanato dai carabinieri

Ha accoltellato l’amico dopo una lite. Lo hanno ricostruito i carabinieri della Stazione di Trapani Principale che hanno fermato un 50enne trapanese, dopo un accoltellamento avvenuto il 29 maggio scorso in una via del centro. Sulla vicenda, che aveva destato preoccupazione in città anche per le vistose tracce ematiche lasciate davanti l’ingresso di un condominio, i militari dell’Arma hanno svolto minuziose indagini già dalla prima richiesta di aiuto della vittima, un 37enne, che era stato colpito con un fendente di coltello al volto. L’arma bianca gli aveva procurato una lesione, con deformazione e sfregio, sulla parte sinistra del viso, dall’orecchio fino al labbro. Il malcapitato, nell’immediatezza dei fatti, aveva indicato il nome dell’aggressore. Secondo una prima ricostruzione, la vittima, rientrando a casa, avrebbe trovato la porta di ingresso forzata per poi sorprendere all’interno il 50enne, un conoscente che aveva ospitato in quell'immobile alcuni giorni prima. A quel punto il violento alterco tra i due, degenerato fino alla violenta aggressione con il coltello. L’aggressore, senza fissa dimora, visto l’accaduto, si sarebbe dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

I carabinieri hanno diramato le ricerche a tutte le pattuglie in circuito che hanno eseguito anche diversi controlli in abitazioni di parenti del fuggitivo. L’uomo, braccato, avrebbe deciso di presentarsi in caserma, consegnando un coltello a serramanico che gli inquirenti ipotizzano sia la presunta arma del delitto. Ha detto di essersi difeso perché il 37enne gli aveva rivolto una richiesta sessuale non gradita.

