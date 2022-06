Ballottaggi, i quattro sindaci eletti in Sicilia. In un Comune decisivi sette voti

Eletti, nei comuni siciliani tornati al voto per il turno de ballottaggi i quattro sindaci di Sciacca in provincia di Agrigento, Scicli nel Ragusano, Palagonia in provincia di Catania e Villafranca Sicula nell’Agrigentino. Sono: Fabio Termine (Sciacca) candidato del Centrosinistra con il 53,43% delle preferenze (contro il 46,57 di Ignazio Messina per il Centrodestra); Mario Marino (Scicli) eletto sindaco con il 55,75% (la sfidante Caterina Riccotti si è fermata al 44,25%); Salvatore Astuti (Palagonia) eletto con il 59,24% di voti (ha sconfitto la concorrenza di Franco Calanducci, che si è fermato al 40,76%); Gaetano Bruccoleri (Villafranca Sicula) con appena sette voti di scarto (497 contro 490) ha sconfitto il sindaco uscente Domenico Balsamo, dopo che al primo turno avevano ottenuto le stesse preferenze.

