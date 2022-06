Trovato morto in un’auto parcheggiata a Palermo, indagini

Un uomo è stato trovato morto in un’automobile in piazza Giachery a Palermo. E’ ancora da identificare e si è in attesa del medico legale. La persone è seduta nel sedile lato passeggero di una vecchia Ford Ka parcheggiata in un piccolo slargo prima delle pompe di benzina, alle spalle dell’entrata della stazione metro. In corso i rilievi della polizia scientifica, che sta pure acquisendo i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Sono arrivati i sanitari del 118, alcune volanti e gli agenti del commissariato Libertà.

