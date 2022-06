Incidente sul lavoro a Paternò: 61enne muore cadendo dal montacarichi

Un uomo di 61anni, Angelo Salvatore Aiosa, è morto cadendo da un montacarichi mentre stava eseguendo dei lavori edili in un’abitazione privata di Paternò, nel Catanese. La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta, indagano i carabinieri. Aiosa nello scorso giugno era stato candidato nella lista 'Alleanza per Paternò' alle Comunali, prendendo 53 voti, a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Alfio Virgolini. E quest’ultimo sulla propria pagina Facebook ricorda che «fino a ieri sera ridevamo e scherzavamo». «Stamattina il destino crudele - aggiunge - causa un incidente sul lavoro ha portato via Angelo Aiosa, un mio carissimo amico d’infanzia, candidato alle scorse amministrative, nonché organizzatore di eventi soprattutto nella sua amata piazza Tricolore».

© Riproduzione riservata