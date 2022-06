Si torna a sparare nel quartiere Zisa di Palermo. E’ successo stamattina: un uomo di 45 anni è stato colpito da alcuni colpi di arma da fuoco mentre era a bordo di un motorino, tra via Imperatrice Costanza e in via dei Cipressi. Sul posto è intervenuta l’ambulanza e personale medico del 118. Il ferito è stato trasportato all’ospedale Civico di Palermo dove è deceduto poco dopo. Sul posto vi sono polizia e carabinieri.

